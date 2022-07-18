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Правду о покинувшем страну Малахове раскрыла жена: хватило пары слов

18 июля 2022 11:00
Правду о покинувшем страну Малахове раскрыла жена: хватило пары слов

Наталья Шкулева передала привет сплетникам.

Пару дней назад источники начали обсуждать отъезд из страны Андрея Малахова. Сообщалось, что телеведущий вслед за некоторыми звездами, например, Аллой Пугачевой, выбрал для проживания зарубежную страну. Инсайдеры утверждали, что шоумен вместе с семьей обосновался в Прибалтике.

Сначала ведущий отреагировал на слухи в своем Telegram-канале, перепостив новости об отъезде с припиской «Не дождетесь!». А затем правду о покинувшем страну Малахове раскрыла жена Наталья Шкулева. По ее словам, они вместе улетели в запланированный летний отпуск. «Передают всем привет», — процитировали Шкулеву в Telegram-канале «Антиглянец».

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Напомним, Малахов женат на Наталье с 2011 года. 5 лет назад у пары появился сын Александр. Влюбленные тщательно оберегают личную жизнь и крайне редко дают комментарии о семье. Вероятно, именно поэтому вокруг них немало слухов: Андрея и Наталью регулярно «разводят», а инсайдеры сообщают о возможных проблемах в браке. Знаменитости подобные заявления просто игнорируют.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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