Правду о пластике бывшего Бузовой предали огласке: «Это фатальная ошибка!»

Дмитрий Тарасов старается не вдаваться в подробности о том, делал ли что-то со своей внешностью. И все же скрыть правду о пластике экс-супругу Ольги Бузовой не удалось. Футболиста вывели на чистую воду.

Интернет-пользователи пришли к выводу о том, что за последние годы спортсмен заметно изменился. Дерматолог-косметолог Ирина Нельга в беседе с изданием «Комсомольская правда » объяснила, чем именно вызваны эти перемены.

Эксперт подметила, что Тарасов начал выглядеть более женственно, чем раньше. Косметолог уточнила, что футболист увеличил губы при помощи филлеров на основе гиалуроновой кислоты, и подчеркнула, что это не пошло ему на пользу. Поведала врач и о том, что бывший муж певицы прибегал к инъекциям ботокса, из-за чего изменилось положение его бровей.