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Киноафиша Статьи Правду о пластике бывшего Бузовой предали огласке: «Это фатальная ошибка!»

Правду о пластике бывшего Бузовой предали огласке: «Это фатальная ошибка!»

19 сентября 2022 17:30
Правду о пластике бывшего Бузовой предали огласке: «Это фатальная ошибка!»

Лицо футболиста обрело женственные черты.

Дмитрий Тарасов старается не вдаваться в подробности о том, делал ли что-то со своей внешностью. И все же скрыть правду о пластике экс-супругу Ольги Бузовой не удалось. Футболиста вывели на чистую воду.

Интернет-пользователи пришли к выводу о том, что за последние годы спортсмен заметно изменился. Дерматолог-косметолог Ирина Нельга в беседе с изданием «Комсомольская правда» объяснила, чем именно вызваны эти перемены.

Правду о пластике бывшего Бузовой предали огласке: «Это фатальная ошибка!»

Эксперт подметила, что Тарасов начал выглядеть более женственно, чем раньше. Косметолог уточнила, что футболист увеличил губы при помощи филлеров на основе гиалуроновой кислоты, и подчеркнула, что это не пошло ему на пользу. Поведала врач и о том, что бывший муж певицы прибегал к инъекциям ботокса, из-за чего изменилось положение его бровей.

«Поднимать брови мужчине, делать губы в „утиной“ технике — фатальная ошибка!» — вынесла свой неутешительный вердикт Нельга.

Фото: Legion-Media, кадр из программы «Алена, блин!»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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