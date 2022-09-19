Правду о пластике бывшего Бузовой предали огласке: «Это фатальная ошибка!»
Лицо футболиста обрело женственные черты.
Дмитрий Тарасов старается не вдаваться в подробности о том, делал ли что-то со своей внешностью. И все же скрыть правду о пластике экс-супругу Ольги Бузовой не удалось. Футболиста вывели на чистую воду.
Интернет-пользователи пришли к выводу о том, что за последние годы спортсмен заметно изменился. Дерматолог-косметолог Ирина Нельга в беседе с изданием «Комсомольская правда» объяснила, чем именно вызваны эти перемены.
Эксперт подметила, что Тарасов начал выглядеть более женственно, чем раньше. Косметолог уточнила, что футболист увеличил губы при помощи филлеров на основе гиалуроновой кислоты, и подчеркнула, что это не пошло ему на пользу. Поведала врач и о том, что бывший муж певицы прибегал к инъекциям ботокса, из-за чего изменилось положение его бровей.
«Поднимать брови мужчине, делать губы в „утиной“ технике — фатальная ошибка!» — вынесла свой неутешительный вердикт Нельга.