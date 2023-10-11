Правду о наследстве Зайцева раскрыл близкий друг: драгоценностей не оставил

Вячеслав Зайцев ушел из жизни в апреле этого года. Кутюрье оставил большой след в отечественной моде. Но сейчас близких мэтра волнует не творческое наследие, а богатства Зайцева, хранившиеся в его доме. Внучка модельера заявила о пропаже нескольких драгоценностей.

Семья звезды не досчиталась запонок, часов Cartier и броши. Пропажу обнаружил сын модного гуру. У родственников Вячеслава Зайцева уже есть подозрение, кто мог совершить преступление. Близкие кутюрье обвиняют директора Дома моды Вячеслава Зайцева Николая Головина. Заявление прозвучало в эфире программы «Звезды сошлись».

У Головина обвинения вызвали недоумение. Близкий друг Зайцева сомневается в существовании саквояжа с бриллиантами. Коллега покойного модельера уверяет, что Вячеслав Зайцев был равнодушен к роскошным безделушкам и никогда не носил дорогие часы.