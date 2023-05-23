Правду о муже Зиночки Кибрит скрывали от зрителей: не для граждан СССР

Эльза Леждей, известная по сериалу «Следствие ведут ЗнаТоКи», осталась актрисой одной роли. На ее счету множество и других работ, но ни одна из них не затмила следователя Зиночку Кибрит.

Актрисе было не суждено стать большой кинозвездой. Ходили слухи, что ее бывший муж, режиссер Владимир Наумов, плел интриги за спиной у Леждей, чтобы разрушить ее карьеру. Поэтому роль в «ЗнаТоКах» стала для Эльзы Ивановны огромной творческой удачей.

Леждей долго не везло и в личной жизни, как и ее героине. В серии «Ответный удар» Зина говорит, что выходит замуж, но супруга никто так и не увидел. Артистка не хотела, чтобы в картине был сделан акцент на ее личной жизни.

Сама актриса несколько раз была замужем, но свое истинное счастье обрела уже ближе к 40 годам. Эльза Ивановна повстречала артиста Всеволода Сафонова, известного по фильмам «Белорусский вокзал», «Солдаты», «Легкая жизнь». К моменту их встречи его карьера была на грани развала, а причиной тому стал алкоголизм актера. Но благодаря Леждей Сафонов смог восстановиться и вернуться в кино.

Правду о муже актрисы долго скрывали от советских зрителей, ведь это неслыханно, чтобы спутник Кибрит был хроническим алкоголиком. Несмотря на это, супруги прожили вместе 20 лет до самой смерти Сафонова.