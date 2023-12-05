Правду о мультфильме про трех казаков знают единицы: вот с каких персонажей их срисовали

Когда Владимир Дахно решил создать мультфильм про казаков, он не ожидал, что его идея станет настолько популярной. Источником вдохновения стало произведение «Три мушкетера» Александра Дюма, но режиссер умело внес свои изменения в сюжет.

Так, загадочный Арамис превратился в маленького казака, который неукоснительно выполняет свои обязанности. Атос стал долговязым и крепким, символом здоровья и силы. А весельчак Портос получился самым большим и сильным из всех. Казаки Око, Тур и Грай были созданы.

Однако, несмотря на влияние «Трех мушкетеров», мультяшные казаки имеют свою уникальность. В интервью Владимир Дахно рассказывал, что просто взял и нарисовал трех запорожцев в стиле мушкетеров. Око оказался кругленьким и маленьким, самым быстрым и метким стрелком. Тур — пышущий здоровьем молодец, а Грай — худой и долговязый.

Интересно, что и многие зрители признают: в мультфильме есть нечто, что напоминает им мушкетеров. Но никто не может понять, в чем именно заключается подобие. Возможно, дело в дружности и сплоченности мужичков.