Правду о Моисееве озвучили: имя близкого человека теперь известно всем

После завершения сольной карьеры Борис Моисеев вел затворнический образ жизни. У артиста не было ни жены, ни детей, а его брат живет в Канаде, поэтому не мог находиться рядом. Тем не менее музыкант не был одинок.

Имя самого близкого человека Моисеева предала огласке певица Лолита Милявская. В рамках шоу «Малахов» исполнительница подчеркнула, что единственный, кто имеет право принимать соболезнования о кончине музыканта, это его концертный директор Сергей Горох. Именно он, как отметила звезда, заботился о больном артисте последние 12 лет.

Добавим, что после смерти Моисеева многие ополчились на концертного директора Бориса Михайловича за то, что тот не сразу сообщил широкой общественности о его кончине. Это вызвало у публики подозрения, что Горох что-то скрывает, поскольку замешан в неких темных делах.