Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Правду о Моисееве озвучили: имя близкого человека теперь известно всем

Правду о Моисееве озвучили: имя близкого человека теперь известно всем

29 сентября 2022 14:00
Правду о Моисееве озвучили: имя близкого человека теперь известно всем

Артист не был брошен на произвол судьбы.

После завершения сольной карьеры Борис Моисеев вел затворнический образ жизни. У артиста не было ни жены, ни детей, а его брат живет в Канаде, поэтому не мог находиться рядом. Тем не менее музыкант не был одинок.

Имя самого близкого человека Моисеева предала огласке певица Лолита Милявская. В рамках шоу «Малахов» исполнительница подчеркнула, что единственный, кто имеет право принимать соболезнования о кончине музыканта, это его концертный директор Сергей Горох. Именно он, как отметила звезда, заботился о больном артисте последние 12 лет.

Добавим, что после смерти Моисеева многие ополчились на концертного директора Бориса Михайловича за то, что тот не сразу сообщил широкой общественности о его кончине. Это вызвало у публики подозрения, что Горох что-то скрывает, поскольку замешан в неких темных делах.

Фото: Globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video