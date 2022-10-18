Правду о местонахождении «пропавшего» сына раскрыла Орбакайте

Дени Байсаров большую часть прошедшего лета провел в путешествиях. Наследник Кристины Орбакайте устроил себе тур по Европе, а после отдельно отправился в Финляндию. Однако осенью он неожиданно пропал из поля зрения публики, из-за чего многие решили, что он мог тайно покинуть Россию.

Правду о своем сыне рассказала сама Орбакайте. Не так давно в своих социальных сетях она опубликовала кадр, на котором позирует вместе с наследником в домашних интерьерах. Артистка не подписала фотографию, но в геопозиции отметила Москву. Тем самым она подтвердила, что Дени остался в столице, а все домыслы о его эмиграции не являются правдой.

Сам Байсаров при этом продолжает хранить молчание. Уже полтора месяца в его блогах не появляется никакой информации, хотя раньше он регулярно рассказывал фанатам о своей жизни и многочисленных проектах.