Правду о курортных романах раскрыла Галина Польских: ужаснется каждый

Галина Польских горько пожалела о том, что закрутила интрижку с Александром Суриным. Отношения актрисы и режиссера начались в Ялте и как нельзя лучше подходили под описание «курортный роман».

Знаменитости решили пожениться сразу после того, как вернулись с полуострова в Москву. Именно это и стало для Польских роковой ошибкой. Она призналась, что не успела как следует узнать будущего мужа, которым увлеклась лишь потому, что тосковала по своему первому супругу, трагически погибшему Фаику Гасанову.

«Был курортный роман, и лучше бы остался романом», — высказалась о собственной неосмотрительности звезда. Меньше чем через год кинодел и артистка развелись, что крайне негативно отразилось на карьере Польских. Сурин приходился сыном директору «Мосфильма», а потому режиссеры не стремились осыпать предложениями бывшую невестку столь влиятельного человека.