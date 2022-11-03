Правду о «ковбое» Елизаветы II предали огласке: позволяла ему все

Королева Елизавета II была известна своим строгим нравом. У нее было не так много близких людей, но если она завязывала дружбу, то проносила ее через года. Одним из счастливчиков, кто смог тепло общаться с королевой много лет, был Монти Робертс. Он являлся известным преподавателем верховой езды в США, где его прозвали заклинателем лошадей. В конце 80-х его пригласили в Великобританию, чтобы мастер продемонстрировал навыки дрессировки королеве.

Монти и Елизавета II подружились в первую же встречу. Такие разные люди, как оказалось, обладали схожим отношением к животным: за лошадьми они ухаживали с трепетной добротой. Связь они поддерживали на протяжении трех десятков лет. Робертс шесть-семь раз за год летал в Великобританию, чтобы помогать королеве не только с уходом за лошадьми, но и с дрессировкой корги. Одного из питомцев она назвала в честь Монти.

Кроме того, мужчине было дозволено являться перед Елизаветой в ковбойской шляпе и рубашке, не облачаясь в официальные костюмы. Перед смертью королева указала, что и на ее похоронах от Робертса не нужно требовать пиджака и строгих брюк. Но на этот раз любимый «ковбой» Елизаветы II оделся «по протоколу», пишет издание People .