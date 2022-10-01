Правду о гонорарах Юрия Стоянова предали огласке: сумма впечатлила

Издание «Телепрограмма» озвучило гонорары, которые платят актерам за один съемочный день в сериале.

Самые популярные артисты, такие как Константин Хабенский, Владимир Машков, Олег Меньшиков, Дмитрий Нагиев и Сергей Безруков, требуют от 500 тысяч рублей за съемочный день. Но в интересном проекте могут сняться и за более скромную сумму.

Средний гонорар известного артиста – это 200 – 300 тыс. руб. в день. За такие деньги снимаются Юрий Стоянов, Дмитрий Назаров, Юлия Пересильд, Юлия Снигирь, Александр Устюгов, Антон Хабаров, Мария Порошина, Павел Прилучный, Александр Петров, Максим Матвеев, Дарья Мороз и Светлана Иванова. А менее известным артистам в среднем платят не более 100 – 150 тысяч за один день съемок в сериале.