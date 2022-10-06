Правду о Быкове выдал пасынок: шокирующие откровения прогремели на всю страну

В 1972 году на съемочной площадке фильма «Докер» состоялось судьбоносное знакомство Ролана Быкова и Елены Санаевой. 43-летний актер сразу обратил внимание на коллегу, которая была моложе на 14 лет. Хитроумный Быков тут же потребовал, чтобы в фильм включили эпизод с поцелуем, и перед его напором уступили. Роман быстро развивался, хотя все вокруг были против их отношений. Они даже внешне выглядели странно: на фоне субтильного Быкова Елена казалась высокой и крупной.

Семья Ролана невестку не приняла. Да и родственники Санаевой были критически настроены. Она воспитывала сына Павла от предыдущих отношений. Мальчик страдал от астмы, а Быков будто не обращал на это внимание и постоянно курил дома. В результате, чтобы избежать конфликтов Елена приняла сложный выбор: она ушла жить к Ролану, оставив 4-летнего сына с матерью. Властная и жестокая женщина «отравляла» юность Павла — эти его воспоминания позже легли в основу тяжелой книги «Похороните меня за плинтусом».

Неудивительно, что мальчик ненавидел Быкова, отобравшего у него мать. Санаев называл отчима карликом-кровопийцей. А актер всеми силами стремился наладить отношения с пасынком. Удалось это лишь спустя несколько лет, пишет «Экспресс газета».