Правду о будущем Данилы Багрова из «Брата» раскрыл Бодров: все пошло не по плану

Дальнейшая участь Данилы Багрова, героя фильмов «Брат» и «Брат 2», осталась неизвестной. История персонажа обрывается на том моменте, где он возвращается из США в Россию. Но так завершил картину режиссер Алексей Балабанов. Оказывается, история Данилы имела продолжение.

В 2001 году Сергей Бодров снял свою первую и единственную картину «Сестры». В одной из сцен появился и он сам, причем появление персонажа на экране сопровождалось саундтреком из «Брата 2». Герой был подозрительно похож на Данилу Багрова, однако в титрах его обозначили как «парня из джипа». Этот герой, судя по всему, занимается бизнесом, сопряженным с криминалом. Он подходит к Свете в исполнении Оксаны Акиньшиной и обещает ей разобраться с любым, кто посмеет ее обидеть.

Позднее Бодров признался, что Данилы не было в сценарии. Роль парня из джипа предназначалась для другого актера, который почему-то не пришел в тот день на съемки. Сергей был вынужден исправлять ситуацию. В итоге получилась незапланированная отсылка к культовому персонажу, своеобразная «самоирония», как сказал Бодров. И это значит, что у Багрова все сложилось отлично, он никуда не исчез после «Брата 2».