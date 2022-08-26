Правду не утаить: россияне узнали, почему от Серова отреклась родная дочь

Не так давно Александр Серов шокировал поклонников, рассказав, что у него есть внебрачная дочь Алиса. Девушка со своей матерью живет в США, и музыкант никогда не поддерживал с ними отношения. При этом артист не скрывает, что хотел бы наладить связь и мечтает встретиться с наследницей.

Как оказалось, к этому общению совсем не стремится сама Алиса. Как написала девушка в социальных сетях, она совсем не интересуется жизнью своего биологического отца и не считает его интересным для себя человеком из-за того, как он поступил с ней и с ее матерью.

«В отношении Александра Серова я могу сказать, что он не интересен как человек», — рассказывает Алиса.

Также дочь артиста отметила, что недовольна пристальным вниманием публики, с которым она столкнулась после откровений Серова в телешоу. Девушка даже попросила фанатов музыканта перестать интересоваться ее жизнью.