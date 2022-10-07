Правдой оказались лишь романы на проекте: ложь создателей «Фабрики звезд» разоблачили

В этом году популярный проект «Фабрика звезд» отметил свое 20-летие. Первый сезон шоу вышел на экраны в 2002 году и имел огромный успех. Впоследствии зрители внимательно смотрели не только за еженедельными отчетными концертами, но и за буднями «фабрикантов» в формате реалити. За эти годы программу нередко обвиняли во лжи и неискренности взаимоотношений участников, якобы прописанных в сценарии. Но, как выяснилось, именно романы на проекте и были по большей части правдой.

Алекса, например, признавалась, что действительно была влюблена в Тимати. А «фабриканты» Артем Иванов и Татьяна Богачева не только встречались, но и после проекта стали родителями общего ребенка. Правда, брак не заладился, и супруги через некоторое время развелись. «Постановкой» были лишь ухаживания Никиты Малинина за Машей Вебер. За пределами шоу его ждала любимая девушка.

А вот в самом звездном доме было немало фальши. Даже те комнатные растения, которые регулярно поливали музыканты в кадре, были искусственными. Таким образом, авторы проекта надеялись создать у зрителей ощущение настоящего уюта, а не декораций.