Правдорубы через край: 3 знака Зодиака, которые все говорят в лицо

Знаки, у которых что на уме, то и на языке.

Каждый из нас с детства слышал о том, как важно быть честным. Безусловно, в обществе во все времена ценили людей, которые предпочитали говорить правду. Однако в некоторых случаях бывает куда уместнее промолчать, чем сказать все как есть. Астрологи считают, что любители резать правду-матку чаще всего появляются на свет под определенными созвездиями. Они рассказали, представители каких знаков зодиака из-за своей честности то и дело попадают в неловкие ситуации.

Овен

Представители огненного знака всегда говорят то, что думают. Они не станут сдерживать себя, даже если любой другой знак зодиака в этой ситуации предпочел бы тактично промолчать. Овен обожает раздавать советы налево и направо, не задумываясь о том, нуждаются ли в них, а также напрямую высказывать свою точку зрения.

Именно уроженцы этого знака часто обескураживают окружающих сомнительными комплиментами в духе “В этом платье ты выглядишь такой стройной!” или портит настроение фразами вроде “Эти новые серьги вам не идут, снимите их немедленно”.

При этом Овен вовсе не считает себя бестактным, напротив, гордится своей искренностью.

Близнецы

Люди, рожденные под знаком Близнецов, обожают болтать - рассказывать анекдоты, забавные истории, которые произошли с ними или с кем-то вокруг… Упс! Вот тут-то представители воздушного знака нередко совершают крупную ошибку - без спросу вываливают на всеобщее обозрение чужие тайны. Близнецы способны во всеуслышание поведать о каком-нибудь смешном, с их точки зрения, случае из вашей жизни, и неважно, что вы не хотели бы делать это достоянием общественности.

Уроженцы этого знака способны разболтать самые нелепые, стыдные, неловкие секреты своих друзей, а потом искренне удивляться в ответ на обоснованные претензии: “А что такого? Все же смеялись, значит, всем понравилось!”.

Стрелец

Стрельцы поразительно прямолинейны. Они высказывают свое мнение, не задумываясь о том, что это может кого-то задеть или ранить. С одной стороны, это хорошо, но если человек не просил критики - лучше промолчать и спокойно идти дальше. Правда, Стрелец придерживается иного мнения, и режет правду-матку вопреки правилам хорошего тона. При этом представители огненного знака могут по-настоящему вспыхнуть, если указать им на этот недостаток, проявить в ответ агрессию.