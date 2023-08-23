Правдивый тест: на какую серию "Друзей" похожа ваша жизнь?

Пилотная серия “Друзей” вышла на экраны в сентябре 1994 года. С тех пор сериал превратился в настоящий культурный феномен, телевизионную классику, которую стыдно не знать. Как и всякий популярный проект, “Друзья” породили целый ряд мемов. Несколько лет назад один из интернет-поисковиков решил подсчитать, какие сцены из ситкома пользуются у зрителей наибольшим успехом. Как оказалось, самым “мемным” персонажем “Друзей” является Моника. Пользователи Сети искали, как представительница семьи Геллер выходит замуж, танцует или рассказывает про эрогенные зоны. На втором месте расположилась Рейчел Грин. Самым популярным мем, связанный с этой героиней - празднование 30-летия. Наименьшим спросом у юзеров пользовались мемы с Джо. Кроме того, интернет-поисковик назвал самый популярный эпизод сериала - это серия из седьмого сезона, где всем персонажам исполняется по 30 лет. А больше всего мемов породил пятый сезон, где между Моникой и Чендлером вспыхивает бурный роман. Всего в “Друзьях” содержится 236 эпизодов. Некоторые из них стали поистине культовыми. На какую серию легендарного ситкома похожа ваша жизнь? Узнайте с помощью нашего теста!

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