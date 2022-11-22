Правдивый тест: какой ты герой из турецкого сериала «Султан моего сердца» по знаку Зодиака

Кто ты - решительная Анна, двуличный Дмитрий или спокойный Николай?

Русско-турецкий сериал “Султан моего сердца” покорил сердца зрителей колоритными персонажами, динамичным и увлекательным сюжетом, и, конечно же, великолепной актерской игрой. В теленовелле очень много героев, ярких, запоминающихся, непохожих друг на друга. У некоторых из них можно обнаружить целый набор качеств, свойственных тому или иному знаку зодиака. Проверь, какой персонаж сериала соответствует твоему знаку.

Овен

Главная героиня сериала, Анна, во многом похожа на Овнов: такая же привлекательная и целеустремленная. Порой она бывает импульсивной, что также свойственно огненному знаку.

Телец

Даже если Тельцу что-то не по душе, он тактично промолчит об этом и не станет ввязываться в конфликт.

Точь-в-точь как Ашубиджан - первая жена султана.

Близнецы

Противоречивые и двуличные Близнецы во многом схожи с послом Дмитрием. От этого персонажа не знаешь, чего и ожидать - он то воплощение зла, то само благородство.

Рак

Мягкие, добросердечные, рассудительные Раки найдут в себе много схожих черт с женихом Анны. Николай бывает милым и спокойным, но в то же время при необходимости он готов проявить твердость духа.

Лев

Юная дочь Махмуда, Салихе-султан, уж точно покажется родственной душой Львам.

Ведь они такие же гордые, амбициозные и тщеславные, как героиня сериала.

Дева

Уроженцы земного знака щедро одарены разными талантами, но зачастую природная скромность мешает им рассказать об этом людям. И в этом они схожи с Гюльфидан-султан.

Весы

Весы как будто созданы для того, чтобы занимать руководящие должности - они прирожденные лидеры, как и отец главной героини Аркадий Васильев.

Скорпион

Самоуверенность, амбициозность, желание во что бы то ни стало добиться желаемого - все эти качества присущи не только Скорпионам, но и сестре Махмуда Эсме-султан.

Стрелец

Подвижные и неугомонные Стрельцы наверняка отметят свое сходство с лучшим другом султана. Намык-паша - такой же энергичный, как уроженцы огненного знака.

Козерог

Самый трудолюбивый и целеустремленный знак зодиака схож характером с падишахом Махмудом.

Козерог будет двигаться к цели, даже если рядом с ним нет ни одного друга.

Водолей

Расчетливый Халет, который спит и видит, как бы жениться на Эсме, похож на Водолеев - они точно так же одержимы одной-единственной целью, которая принесет им много выгоды.

Рыбы

Рыбки любят поныть о том, какие они несчастные и как сильно они нуждаются в помощи. Представители водного знака - точная копия Арифа.