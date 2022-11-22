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Правдивый тест: какой ты герой из турецкого сериала «Султан моего сердца» по знаку Зодиака

22 ноября 2022 16:00
Правдивый тест: какой ты герой из турецкого сериала «Султан моего сердца» по знаку Зодиака

Кто ты - решительная Анна, двуличный Дмитрий или спокойный Николай?

Русско-турецкий сериал “Султан моего сердца” покорил сердца зрителей колоритными персонажами, динамичным и увлекательным сюжетом, и, конечно же, великолепной актерской игрой. В теленовелле очень много героев, ярких, запоминающихся, непохожих друг на друга. У некоторых из них можно обнаружить целый набор качеств, свойственных тому или иному знаку зодиака. Проверь, какой персонаж сериала соответствует твоему знаку.

Овен

Правдивый тест: какой ты герой из турецкого сериала «Султан моего сердца» по знаку Зодиака

Главная героиня сериала, Анна, во многом похожа на Овнов: такая же привлекательная и целеустремленная. Порой она бывает импульсивной, что также свойственно огненному знаку.

Телец

Даже если Тельцу что-то не по душе, он тактично промолчит об этом и не станет ввязываться в конфликт.

Точь-в-точь как Ашубиджан - первая жена султана.

Близнецы

Противоречивые и двуличные Близнецы во многом схожи с послом Дмитрием. От этого персонажа не знаешь, чего и ожидать - он то воплощение зла, то само благородство.

Рак

Мягкие, добросердечные, рассудительные Раки найдут в себе много схожих черт с женихом Анны. Николай бывает милым и спокойным, но в то же время при необходимости он готов проявить твердость духа.

Лев

Правдивый тест: какой ты герой из турецкого сериала «Султан моего сердца» по знаку Зодиака

Юная дочь Махмуда, Салихе-султан, уж точно покажется родственной душой Львам.

Ведь они такие же гордые, амбициозные и тщеславные, как героиня сериала.

Дева

Уроженцы земного знака щедро одарены разными талантами, но зачастую природная скромность мешает им рассказать об этом людям. И в этом они схожи с Гюльфидан-султан.

Весы

Весы как будто созданы для того, чтобы занимать руководящие должности - они прирожденные лидеры, как и отец главной героини Аркадий Васильев.

Скорпион

Самоуверенность, амбициозность, желание во что бы то ни стало добиться желаемого - все эти качества присущи не только Скорпионам, но и сестре Махмуда Эсме-султан.

Стрелец

Подвижные и неугомонные Стрельцы наверняка отметят свое сходство с лучшим другом султана. Намык-паша - такой же энергичный, как уроженцы огненного знака.

КозерогПравдивый тест: какой ты герой из турецкого сериала «Султан моего сердца» по знаку Зодиака

Самый трудолюбивый и целеустремленный знак зодиака схож характером с падишахом Махмудом.

Козерог будет двигаться к цели, даже если рядом с ним нет ни одного друга.

Водолей

Расчетливый Халет, который спит и видит, как бы жениться на Эсме, похож на Водолеев - они точно так же одержимы одной-единственной целью, которая принесет им много выгоды.

Рыбы

Рыбки любят поныть о том, какие они несчастные и как сильно они нуждаются в помощи. Представители водного знака - точная копия Арифа.

Фото: Кадры из сериала "Султан моего сердца" (2018)
Елена Королева
Елена Королева
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