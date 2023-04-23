Правда вызовет чувство стыда: реальная Хюррем была далеко не красавицей

Турецкая многосерийная драма «Великолепный век» понравилась не только любителям восточной культуры. Все дело в том, что сценарий был наполнен интересными сюжетными поворотами, яркими персонажами и, конечно, романтическими отношениями. А самой главной парой сериала стали Сулейман и Хюррем.

Впрочем, реальная султанша разительно отличалась от роковой красавицы Мерьем Узерли. Характер актрисы оказался ещё более непредсказуемым, чем у ее героини, и доставил создателям немало проблем. Когда девушка отказалась сниматься в продолжении сериала, продюсерам пришлось ломать головы над тем, как объяснить замену артистки, которая уже полюбилась зрителям. Тогда у авторов и родилась история о пропаже Хюррем.

По сюжету поиски длились несколько лет и за это время героиня успела состариться, что объясняло ее внешнюю трансформацию. Однако в реальности жена Сулеймана никуда не пропадала.