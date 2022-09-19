Правда вскрылась 17 лет спустя: куда пропала самая яркая девочка советского кино

Маргарита Сергеечева покорила советский кинематограф будучи ребенком. В копилке юной актрисы было около 20 проектов, как вдруг звезда экрана решила в корне поменять свою жизнь. В 90-х она пропала с экранов.

Это неминуемо привело к тому, что имя знаменитости обросло сплетнями и слухами. Одни говорили, что талант артистки сгубила любовь к спиртному, другие твердили, что всему виной стала страшная болезнь. Были и такие, кто полагал, что Сергеечевой давно нет в живых.

Правда вскрылась лишь спустя 17 лет. Оказалось, что звезда решила уйти из профессии, поскольку не видела себя в проектах, пользовавшихся популярностью в то время. Играть в театре актриса тоже не захотела, посчитав, что из-за своего маленького роста (150 см) будет довольствоваться исключительно ролями детей и старух.

Тогда Сергеечева нашла себе другое дело по душе и стала врачом, устроившись на работу в службу скорой помощи. Но в 2007 году, когда актрисе было 44 года, с ней случилась беда.

Знаменитость перенесла инсульт, после которого тяжело восстанавливалась. Актрисе пришлось уйти с работы и жить на нищенскую пенсию по инвалидности. Она едва сводила концы с концами, поэтому обратилась за помощью в Союз кинематографистов, но получила отказ.

После этого актриса появлялась в нескольких шоу на федеральных каналах, где рассказывала о своей незавидной участи. Сегодня она живет вместе с мамой и занимается тем, что разводит аквариумных рыбок и орхидеи.