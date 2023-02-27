Правда страшнее вымысла: куда исчез Максим из фильма «Обитаемый остров»

Фантастический фильм Федора Бондарчука «Обитаемый остров» в одночасье сделал Василия Степанова главной звездой кино. Красавец-актер блестяще исполнил роль Максима Каммерера. Однако вскоре он исчез с экранов. Что же произошло с восходящей звездой отечественного кино?

Внезапное исчезновение Степанова спровоцировало множество слухов об актере. Одни говорили, что ему просто перестали давать роли, другие были уверены, что Василий разочаровался в профессии и ушел из кино сам. Но правда оказалась куда печальнее. После дилогии «Обитаемый остров» Степанов стал всенародным любимцем и долго купался в лучах славы. Но за роль Максима он получил весьма скромный гонорар, которого ему хватило на «девятку».

Через некоторое время Василий оказался в больнице с неврозом. Виной тому стала роль немого шизофреника в спектакле «Вероника решает умереть». Вскоре Василий стал отказываться от ролей в кино и театре, чтобы не покидать родную Москву.

Позднее у Степанова развилась депрессия. Зимой 2016 года он серьезно повредил позвоночник после падения на ступеньках. А уже через год Василию поставили диагноз «шизофрения». Долгое время его мать пыталась лечить актера у ясновидящих и знахарок, но это не дало результатов. О незавидной судьбе звезды «Обитаемого острова» рассказал Дзен-канал «Новый очаг ».