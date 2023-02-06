Правда способна шокировать: вздрогнете, увидев Памелу Андерсон без грима (фото)

Памела Андерсон вновь заставила всех говорить о себе. Казалось, что слава главного секс-символа нулевых безвозвратно угасла, но актриса выпустила сериал с сенсационными подробностями о своей жизни.

Звезда «Спасателей Малибу» была честной со зрителями не только на словах. Артистка не побоялась показать в кадре себя настоящую. В одной из сцен проекта «Памела: история любви» она запечатлена без капли грима на лице.

Стоит признать, что горькая правда шокировала многих поклонников: от некогда привлекательной дивы не осталось и следа. Впоследствии фанатов ждал новый удар. На одно из светских мероприятий Андерсон пришла в платье-комбинации, но забыла надеть под него утягивающее белье из спандекса.

Из-за этой оплошности знаменитость продемонстрировала всем свою далеко не идеальную фигуру. Живот звезды оказался вовсе не таким плоским, как многие наивно полагали все это время.