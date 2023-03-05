Правда шокирует: за кого мечтала выйти замуж каждая вторая девушка в СССР

Принято думать, что в СССР каждая девушка мечтала стать супругой космонавта или чиновника. Безусловно, в этом есть доля правды. Но были представители и другой профессии, которые пользовались огромным спросом на рынке женихов.

Об этом подробно рассказывает одна из новелл киножурнала «Фитиль». Сюжет повествует о молодой кассирше, охотившейся за пожилым академиком. Почему именно за ним? Ответ прост.

Академики всегда были хорошо обеспечены, образованны и культурны. Кроме того, они являлись представителям элиты СССР и пользовались особым почетом и уважением. Ученых ждала обеспеченная старость: академики пожизненно получали доплату в размере 500 рублей, что было очень неплохим бонусом к солидной пенсии.

Но и это не весь перечень привилегий. Академикам предоставляли служебные машины с личным водителем и дачи, также ученые пользовались льготными путевками на курорты и санатории. И, конечно, у них были обустроенные квартиры в престижных районах. Именно поэтому об академиках мечтала каждая вторая гражданка СССР.