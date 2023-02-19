Правда шокирует: внук Владимира Стеклова повторил судьбу собственной матери

Агриппина Стеклова родилась в непростой семье. Ее отец — известный актер театра и кино Владимир Стеклов, который в свое время немало натерпелся от любимой наследницы.

С детства Агриппина отличалась трудным характером. Она вовсе не была примерной школьницей — уже в 13 лет начала курить и прикладываться к бутылке. Училась же исключительно на двойки и сменила не одну школу. Впоследствии проблемная дочь Стеклова пошла по его стопам и стала актрисой. Что же касается личной жизни, то знаменитость родила сына Данилу, отца которого долгое время скрывала от широкой общественности.

Любопытно, что внук Владимира Стеклова повторил судьбу собственной матери. Он также не был тихим подростком — в 14 лет попробовал первую сигарету и алкоголь и не испытывал особого рвения к учебе. Звездный наследник с понедельника по пятницу жил в школе-интернате, а домой приходил только на выходные. В 16 лет и вовсе решил жить отдельно, а после, как и его известная родительница, построил успешную актерскую карьеру.