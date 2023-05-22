Правда шокирует: что заставило ведущего «Модного приговора» рыться в помойках

Историк моды и искусствовед Александр Васильев родился в театральной семье. Родители с детства привили ему чувство прекрасного. Но однажды любовь к красоте привела будущего ведущего «Модного приговора» на помойку.

Школьные годы Васильева пришлись на ту эпоху, когда москвичи массово перебирались в новые дома и выкидывали старую мебель и вещи на помойки. После учебы юноша обходил дворы в поисках выброшенного антиквариата. Ему попадались коллекции книг, сундуки, зонты, сумки из бисера. Дома Васильев реставрировал все это добро и давал ему новую жизнь. Мама поддерживала увлечение сына, ведь она тоже обожала предметы старины.

«Она считала: гораздо лучше, если ребенок увлекается этим, чем, скажем, пьет пиво в подворотне или пишет всякие нехорошие слова на стенках», — цитирует Васильева канал «Прикосновения».

В то время в столице было всего три магазина с раритетными вещами, и их ассортимент был довольно скудным. Будущий искусствовед решил создать свою коллекцию — так он и оказался на помойке.