Правда раскрыта: истинное отношение Орбакайте к успехам сына вас удивит

Никита Пресняков не отстает от своих знаменитых родственников. Звездный наследник вовсю развивает сольную карьеру — об этом он мечтал с самого детства.

Артист признался, что начал петь, когда был еще совсем ребенком. Первыми слушателями будущей звезды стали его родные. Правда, вокальные данные Преснякова-младшего в восторг их не приводили, а, наоборот, раздражали.

И если на людях Кристина Орбакайте делает вид, что во всем поддерживает своего сына, то ему не раз давала понять, что пение не его конек. Истинное отношение дочери Аллы Пугачевой к успехам наследника всплыло наружу.

По словам Никиты, дома его называли «поющим кустом». Ситуацию усугубляло то, что исполнитель старался брать высокие ноты, поскольку подражал Витасу. Именно это и выводило из себя родных знаменитости. «Стою в ванной и слышу крик: „Заткнись!“», — вспомнил Пресняков-младший в рамках шоу Umanchannel .