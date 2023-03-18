Правда проберет до дрожи: кого годами оплакивала Лариса Рубальская

Душа поэта очень уязвима, и любое потрясение может нанести ей непоправимый вред. Но, смотря на Ларису Рубальскую, казалось, что в ее жизни все устроилась наилучшим образом. Впрочем, это было не так.

Несмотря на известность и признание в литературных кругах, эта талантливая писательница была лишена женского счастья. В отличие от большинства представительниц прекрасного пола, она так и не познала радость материнства. Именно поэтому всю любовь поэтесса отдавала своей племяннице Свете. Девочка уже выпросила и теперь считает тетю одним из самых близких людей в своей жизни, доверяя ей воспитание маленьких детей.

Рубальская благодаря семье смогла смириться со своей участью. Но в программе «Секрет на миллион» она все же призналась, что ужасно завидовала мамам с колясками. Женщина рассказала, что не могла сдержать слез, когда все ее подруги уже родили, а она в это время была вынуждена лишь мечтать о таком счастье.