Правда повергнет в шок любого: вот почему Вицин подался в актеры

Несмотря на то что в обычной жизни Георгий Вицин был скромным и добрым человеком, на экране ему зачастую доставались роли пьяниц и преступников. К тому же его герои нередко были весьма трусливы, из-за чего любая комедия становилась еще смешнее.

Но изначально талантливый актер вовсе не изображал эту черту характера. На самом деле еще в юном возрасте он заметил, что очень пуглив и застенчив. Комплексы, которые мешали ему раскрыться и уверенно вести себя на публике, сформировались в детские годы. Однако Вицин не хотел оставаться трусом и стал меняться.

Благодаря актерскому мастерству он поборол стеснение и привык к большой аудитории. Из пугливого молодого человека Георгий Михайлович превратился в одаренного артиста. Он полностью избавился от застенчивости и страха, что позволило ему сниматься в фильмах и участвовать в театральных постановках.