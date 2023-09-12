Правда об отношении Пугачевой к народу вызывает оторопь: ненавидела фанатов всегда

Алла Пугачева не зря заслужила негласное звание Примадонны российской сцены. Она всегда вела себя на эстраде по-царски, позволяя себе довольно смелые выходки. О некоторых из них история долгое время умалчивала, и только сейчас они стали открытием для фанатов исполнительницы. Причем, довольно неприятным.

Так, как выяснилось, артистка часто была недовольна поведением народа по отношению к себе. Например, на одном из концертов она раскритиковала людей, которые дарили ей охапки гвоздик. Пугачева не постеснялась заявить, что она любит более изысканные и дорогие цветы — розы. От таких слов слушатели испытали неловкость и чувство вины.

В другой раз певица якобы не заметила невыключенный микрофон, а потому ее грубое предложение «Ну что еще спеть этим козлам» услышал весь зал. Такой ненависти к фанатам от артистки не ожидали. За кулисами она также устраивала множество скандалов, из-за которых организаторы старались держаться от нее подальше.