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Правда об интимных сценах в кино повергнет в шок: потеют в кадре натурально

1 сентября 2023 13:00
Правда об интимных сценах в кино повергнет в шок: потеют в кадре натурально

Актерам приходится изрядно помучиться.

Съемки откровенных сцен отнимают у режиссеров и всей группы много сил и времени. Но хуже всего приходится актерам, на плечи и другие части тела которых легла ответственность изображать страсть.

Никакого расслабления и удовольствия исполнители в такие часы и минуты не ощущают. Во-первых, актеры тоже люди и им не чуждо чувство неловкости друг перед другом и перед съемочной группой, состоящей из 20 человек. Во-вторых, на сокровенные места исполнителей надевают специальные силиконовые накладки. А это приносит дополнительный дискомфорт. Не стоит также забывать и о свете софитов. Именно поэтому актеры потеют в кадре по-настоящему, однако о возбуждении не идет и речи.

Но сегодня благодаря технологиям съемки пикантных эпизодов значительно упростились. Еще в фильме «Бойцовский клуб», вышедшем в 1999 году, были использованы довольно продвинутые компьютерные эффекты.

Постельная сцена с Марлой и Тайлером создана технологиями. Вместо Хелены Бонем Картер позировала ее дублерша. А позиции, в которых предстают персонажи, сгенерированы благодаря Камасутре.

Фото: Кадр из фильма «Поддубный» (2014)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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