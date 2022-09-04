Правда об актерских гастролях вывела из себя простых работяг: вот почему
В Сети осудили зазвездившихся артистов.
Рядовые зрители часто мечтают узнать изнанку актерской жизни, чтобы понять, как строится работа звезд экрана. Возможно, именно поэтому такими популярными оказались проекты об особенностях профессий кинематографистов и театралов: например, комедия 2011 года «Упражнения в прекрасном» или сериал «Оттепель» 2013 года.
И актеры подтверждают, что в каждой из этих лент довольно точно показаны экспедиции и гастроли. Автор Дзен-канала «Записки актера» вспомнил о роскошных столах, которые накрывали ему с коллегами на гастролях в разных городах. Он пожаловался, что так складывается далеко не всегда: чаще всего актеры просто выматываются, разрываясь между постоянными репетициями, ночевками в гостиницах в чужих городах и поездками в автобусах или поездах.
Но правда о гастролях вывела из себя комментаторов в Сети. Они подчеркнули, что простые рабочие не жалуются на частые командировки или изнуряющие условия труда.
«Какая жизнь тяжелая. То ли дело у других командированных, которые не „творческая элита“, а строители или другие работяги-вахтовики», «Всех этих бездельников к станку», «Если их послушать, то тяжелее, чем всем», «Правильно: к станку, к швейной машине, к курятнику, к прилавку. Тогда изображать нас, неактеров, получится достовернее», «Репетиции тяжело, а уголь добывать или цемент мешать легко?» — возмутились пользователи.