Правда о заработках Волочковой раскрыта: все об этом давно догадывались

Анастасия Волочкова давно ушла из Большого театра, но она до сих пор поддерживает свой гламурный образ жизни. Балерина посещает фешенебельные рестораны, одевается в модных бутиках и часто демонстрирует дорогостоящие ювелирные украшения. Поэтому поклонники и стали задаваться вопросом о том, откуда у блондинки такой внушительный доход.

Тогда многие предположили, что у эпатажной танцовщицы есть обеспеченные спонсоры. И в реальности все оказалось именно так. Блондинка часто появляется в компании миллионеров, а один из них подарил ей эксклюзивную иномарку. К тому же спутники звезды обеспечивают ее творческую деятельность. Сегодня она занимается балетными постановками, которые не приносят ей никакой прибыли.

Впрочем, даже если Анастасия прекратит общаться с бизнесменами, то ей не придется бедствовать. А все потому, что у знаменитости немало недвижимости. «Комсомольская правда» пишет, что квартиры и дома танцовщицы оцениваются в 244 миллиона рублей.