Правда о заработках Волочковой раскрыта: все об этом давно догадывались
Ей не приходится бедствовать.
Анастасия Волочкова давно ушла из Большого театра, но она до сих пор поддерживает свой гламурный образ жизни. Балерина посещает фешенебельные рестораны, одевается в модных бутиках и часто демонстрирует дорогостоящие ювелирные украшения. Поэтому поклонники и стали задаваться вопросом о том, откуда у блондинки такой внушительный доход.
Тогда многие предположили, что у эпатажной танцовщицы есть обеспеченные спонсоры. И в реальности все оказалось именно так. Блондинка часто появляется в компании миллионеров, а один из них подарил ей эксклюзивную иномарку. К тому же спутники звезды обеспечивают ее творческую деятельность. Сегодня она занимается балетными постановками, которые не приносят ей никакой прибыли.
Впрочем, даже если Анастасия прекратит общаться с бизнесменами, то ей не придется бедствовать. А все потому, что у знаменитости немало недвижимости. «Комсомольская правда» пишет, что квартиры и дома танцовщицы оцениваются в 244 миллиона рублей.