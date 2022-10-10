Правда о возвращении «Давай поженимся!» раскрыта: Сябитову вывели на чистую воду

В отличие от многих других развлекательных ток-шоу, уже вернувшихся в эфир, судьба «Давай поженимся!» до сих пор находится в неизвестности. Одна из ведущих Лариса Гузеева успела за это время поработать на «Голосе 60+». А ее коллега Роза Сябитова вынуждена развивать услуги свахи в Сети и заниматься заботой о родившейся внучке. При этом она не устает намекать на скорое возвращение популярной телепрограммы.

Правда, известный блогер Лена Миро сомневается в достоверности подобных заявлений. По ее словам, Сябитова просто скучает без работы, поэтому и напоминает о себе.

«Розе не хватает деятельности. Хочет снова вернуться в профессию», — заявила Миро в ЖЖ.

Комментаторы Лены признались, что не против возвращения ток-шоу в эфир. По словам интернет-пользователей, программа помогала расслабиться в обеденный перерыв или после рабочего дня. Поэтому настроение Розы им понятно.