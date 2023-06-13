Правда о возлюбленном Гагариной раскрыта: ей посочувствует каждая женщина

Певица с невероятным голосом и просто красавица Полина Гагарина всю жизнь привлекает к себе внимание. С самого детства она росла артистичной и с удовольствием училась в музыкальной школе. Первые годы своей жизни певица жила то в России, то в Греции, поскольку в Афинах работала ее мама. В итоге Полина все-таки решила выбрала Белокаменную в качестве постоянного места проживания.

Сегодня исполнительница может похвастаться не только своим музыкальным талантом, но и многочисленными успехами. Ее синглы обожают миллионы людей. А кроме того, она никогда не останавливается на достигнутом и все время пробует что-то новое: то снимается в кино, то озвучивает персонажей зарубежных картин, то участвует в качестве наставника в шоу. И кажется, что ей удается все.

При этом личная жизнь певицы неизменно вызывает множество сплетен и пересудов. Так, поклонники до сих пор уверены, что она не забыла бывшего мужа Дмитрия Исхакова. И даже в новых отношениях певицы усмотрели прямое указание на это. В Сети говорят, что совсем не случайно ее роман с Миковым начался ровно в то время, когда Исхаков объявил о новой возлюбленной. Отметим, что подобное поведение свойственно почти любой женщине, а звезды вовсе не исключение.