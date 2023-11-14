Правда о внешности Пушкина скрывалась годами: речь не только о темной коже

Многие ценители русской литературы уверены, что Александр Сергеевич Пушкин был смуглым курчавым брюнетом. Считается, что необычную внешность поэт получил благодаря своему предку Абраму Ганнибалу, «арапу» Петра Великого. Однако подобные представления не соответствуют действительности.

Михаил Юзефович, служивший с писателем на Кавказе, рассказывал, что Пушкин имел белую кожу и вьющиеся каштановые волосы, поэтому совсем не был похож на знойного мулата. Еще в лицейские годы преподаватель Сергей Чириков написал портрет ученика, на котором Александр Сергеевич предстал бледным, голубоглазым и русоволосым.

По одной из версий, волосы поэта потемнели после перенесенной болезни. В 19 лет классик заболел горячкой. Молодого человека пришлось побрить налысо. Когда он оброс новой шевелюрой, от каштановых локонов не осталось и следа, а его пряди стали темного оттенка.