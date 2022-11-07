Правда о внешности Барановской «за кадром» вышла наружу: осудил каждый

Телезрители привыкли видеть Юлию Барановскую при полном параде. На экране ведущая шоу «Мужское / Женское» всегда появляется с идеальной укладкой и умело сделанным макияжем. Однако такой звезда бывает только на съемочной площадке.

Барановская не стала скрывать правду о том, какая она «за кадром» популярной передачи. Как оказалось, при встрече со знаменитостью в реальной жизни поклонники могут испытать большое разочарование. Все потому что от той красотки, какую они знают, не остается и следа.

«В обычной жизни я не крашусь. Меня не заставишь сделать ни прическу, ни макияж», — призналась Барановская в интервью изданию «АиФ. ПРО Здоровье ». Также ведущая подчеркнула, что даже не берет с собой в путешествия косметичку. Чтобы выглядеть привлекательно, она лишь раз в пять месяцев посещает своего косметолога и делает уколы красоты.