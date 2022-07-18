Правда о внебрачных детях Абдулова вышла наружу: ДНК-тест опубликован

Скандал с внебрачными детьми покойного Александра Абдулова подошел к завершению. Накануне в ток-шоу «Пусть говорят» были опубликованы результаты ДНК-теста. На анализ согласились двое мужчин, которые ранее объявили себя сыновьями актера. Так, Александр Коваль якобы узнал себя на снимке ребенка, который хранился у Абдулова. Мужчина уверял, что его мама работала костюмершей на фильме «Десять негритят», где и закрутила роман с актером. Женщина не скрывала от сына знаменитого отца, который так его и не признал. А вот Сергею Шиподько мать только перед смертью призналась в отношениях с Абдуловым.

Слова этих мужчин решили проверить при помощи ДНК-исследования. И его результаты показали, что ни один из них не является на самом деле сыном Абдулова.

Если Шиподько такие новости воспринял достаточно спокойно, то девушка Коваля, появившаяся в студии шоу вместо него, не поверила тесту. Она заявила, что родство с известным артистом Александр теперь будет доказывать в суде.