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Правда о внебрачных детях Абдулова вышла наружу: ДНК-тест опубликован

18 июля 2022 10:44
Правда о внебрачных детях Абдулова вышла наружу: ДНК-тест опубликован

Мужчин, называющих себя сыновьями актера, вывели на чистую воду.

Скандал с внебрачными детьми покойного Александра Абдулова подошел к завершению. Накануне в ток-шоу «Пусть говорят» были опубликованы результаты ДНК-теста. На анализ согласились двое мужчин, которые ранее объявили себя сыновьями актера. Так, Александр Коваль якобы узнал себя на снимке ребенка, который хранился у Абдулова. Мужчина уверял, что его мама работала костюмершей на фильме «Десять негритят», где и закрутила роман с актером. Женщина не скрывала от сына знаменитого отца, который так его и не признал. А вот Сергею Шиподько мать только перед смертью призналась в отношениях с Абдуловым.

Слова этих мужчин решили проверить при помощи ДНК-исследования. И его результаты показали, что ни один из них не является на самом деле сыном Абдулова.

Если Шиподько такие новости воспринял достаточно спокойно, то девушка Коваля, появившаяся в студии шоу вместо него, не поверила тесту. Она заявила, что родство с известным артистом Александр теперь будет доказывать в суде.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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