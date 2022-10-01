Правда о «великом колдуне» раскрыта: кем на самом деле был Юрий Лонго

Юрий Лонго обрел популярность после того, как на телевидении вышел видеосюжет, в котором Лонго проводил ритуал по «оживлению мертвеца» в здании морга Института скорой помощи имени Склифосовского. Как выяснилось потом, это был всего лишь эффектный трюк, а мертвец оказался помощником «мага».

Друг Юрия Лонго, Владимир Цукерман, рассказал правду о «великом колдуне» в интервью «Экспресс-газете» .

Цукерман поведал, что Лонго всегда любил деньги и был «скуповат», например, дам он угощал шампанским с переклеенной этикеткой, а вместо визиток «впаривал» клиенткам обычные игральные карты со своей фамилией и телефоном. Оживление мертвецов и левитация были для Лонго лишь очередным способом привлечь к себе деньги и внимание.

По словам Цукермана, его друг был лишь «везунчиком и талантливым авантюристом». Лонго не обладал никакими магическими способностями, а лишь обманывал людей.