Правда о тирании Юрия Любимова раскрыта: мог позволить непристойное

Юрий Любимов снискал славу строгого и требовательного режиссера. Главной для него была дисциплина в театре, поэтому никому не позволялось ее нарушать.

Многим казалось, что народный артист всегда и со всеми проявлял замашки тирана, но это не так. На людях он был одним, а дома — совершенно другим. Однажды очевидцем такой перемены стал фотограф Валерий Плотников, которому посчастливилось лично знать режиссера.

В беседе с порталом PROZVEZD он вспомнил сцену, свидетелем которой оказался, находясь в гостях у Любимова. Тогда у него на глазах супруга артиста, журналистка Каталин Кунц, назвала его дураком.

Фотограф посчитал подобное поведение со стороны жены режиссера непристойным, поскольку она унизила мужа при постороннем человеке. Однако сам Любимов закрыл глаза на выходку избранницы, сказав ей только аккуратное: «Кать, ну ладно».