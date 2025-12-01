Меню
Правда о Т-800 бесит физиков: в реальности Терминатор расплавил бы все вокруг быстрее, чем сказал бы «I'll be back»

1 декабря 2025 21:01
И не нужно было даже затевать войну с людьми.

В фильмах «Терминатор» Т-800 работает не от батарейки из «Пятерочки», а от мини-реактора в груди. Внутри у него якобы компактная ядерная или термоядерная установка, которая спокойно питает целого двухметрового киборга. В третьей части Арни даже вытаскивает одну такую батарею и выкидывает ее из машины. Та начинает ярко светиться, потом бахает так, что ремонт дороги уже не поможет.

Хорошо выглядит на экране, но если подключить физику — сюжет разваливается по частям. И это мы еще не начали говорить о путешествиях во времени...

Слишком заметный Терминатор

В реальности любая штука, которая генерирует такое количество энергии, обязана греться. Причем не чуть-чуть, а прям по-серьезному. Даже если реактор у Терминатора работает с фантастическим КПД 99,9%, оставшиеся 0,1% выходят в тепло. А для мощностей, которые нужны машине-убийце, это киловатты. Представь: внутри железного мужика все кипит, а он при этом ходит в кожаной куртке и делает вид, что ему норм.

Чтобы такой реактор реально существовал, Терминатору пришлось бы таскать с собой полноценную систему охлаждения — что-то вроде жидкометаллических контуров, как в настоящих реакторах. А еще он должен был бы жарить инфракрасным излучением как микроволновка. То есть его можно было бы заметить даже со спутника — просто как огромный ходячий красный пиксель.

Начинается самое веселое

Если представить, что «Скайнет» клепает миллионы таких роботов, то каждый является мини-обогревателем. Их тепловая мощность суммарно сравнялась бы с промышленностью целого континента. Через пару лет Земля превратилась бы не в поле боя людей и машин, а в гигантскую духовку с кипящими океанами.

Проблема борьбы с роботами была бы не в том, что они суперумные, а в том, что они нарушают второй закон термодинамики. В нормальном мире любая энергия превращается в тепло. Нам же показывают машину на ядерном топливе... и она не дымится, не плавится, не оставляет за собой след из обугленной флоры и фауны.

Если бы все работало так, Терминатор не охотился бы за людьми. Он просто шел бы по улице — и все вокруг начинало бы подрумяниваться. Хотя от этого вряд ли бы выиграл хоть кто-то на планете.

Ранее мы писали: Вместо сражений на мечах — взрывы: разобрали первые кадры «Одиссеи» с историком — Нолан наврал, но не во всем

Фото: Кадры из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
