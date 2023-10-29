Правда о смерти Марфы Васильевны заставит вас рыдать: такого врагу не пожелаешь

Марфу Васильевну почти все россияне помнят как румяную хохотушку из ленты «Иван Васильевич меняет профессию». Однако Марфа Собакина существовала на самом деле, и участь ее была вовсе не комична, а ужасна.

Брак с Собакиной был самым коротким в биографии Ивана Грозного. Он длился всего лишь несколько недель и закончился из-за загадочной смерти избранницы царя.

Сохнуть буквально на глазах невеста Грозного стала сразу после объявленной помолвки, несмотря на церковный запрет. Однако болезнь избранницы не остановила привыкшего получать все, что только пожелает, Ивана Васильевича.

Тот решил — свадьбе быть. Он был уверен, что брак с царем излечит Марфу Васильевну от странного и серьезного недуга. Планам царя не суждено было сбыться.

Вскоре после свадьбы Собакина отошла в мир иной. А придворные врачи лишь пожали плечами. Найти причину скоропостижной и жуткой смерти молодой супруги Грозного в итоге так и не удалось.