Правда о скандале на съемках «Трех мушкетеров» вскрылась спустя много лет: это был шок

Первая часть приключенческого фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» впервые вышла на советские экраны в 1978 году и мгновенно стала хитом. Следующие две части завоевали еще большую популярность, заставив зрителей с неподдельным интересом следить за приключениями Д’Артаньяна и его друзей. При этом далеко не все поклонники догадывались, какие скандалы сопровождали производство картин.

Дело в том, что все три части режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич разрабатывал вместе с поэтом Юрием Ряшенцевым, который отвечал за песни, и сценаристом Марком Розовским. Сотрудничество команды было весьма плодотворным, однако в третьем фильме постановщик решил использовать не только стихи своего коллеги, но и другие произведения. В титрах же он отметил, что все произведения принадлежат перу Ряшенцева, что возмутило автора.

Поэт оказался настолько недоволен ситуацией, что вместе с Розовским подал в суд на режиссера. Авторам удалось выиграть дело, но из-за этого на несколько лет они не смогли заниматься кинематографом: председатель Госкомитета по телевидению Сергей Лапин из-за конфликта внес их в «черные списки».

По словам Розовского, он так и не смог простить Юнгвальд-Хилькевича за его поступок. Сценарист до сих пор не понимает, как его друг и коллега смог перечеркнуть их близкие отношения.