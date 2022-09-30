Правда о романе на площадке «Склифосовского» раскрыта: такого не ждал никто

После успеха сериала «Глухарь» актеру Максиму Аверину приписывали множество романов со звездными красавицами. Во времена «Глухаря» зрители думали, что Аверин близок с актрисой Викторией Тарасовой. Слухи о романах Максима Аверина с коллегами поползли и после выхода другого сериала с его участием – медицинской драмы «Склифосовский».

Зрители настолько поверили в экранную любовь героев Аверина и Марии Куликовой, что стали говорить о реальных отношениях между актерами. Но сама Куликова опровергла все слухи.