Правда о романе на площадке «Склифосовского» раскрыта: такого не ждал никто
Любовь Брагина и Нарочинской оказалась фейком.
После успеха сериала «Глухарь» актеру Максиму Аверину приписывали множество романов со звездными красавицами. Во времена «Глухаря» зрители думали, что Аверин близок с актрисой Викторией Тарасовой. Слухи о романах Максима Аверина с коллегами поползли и после выхода другого сериала с его участием – медицинской драмы «Склифосовский».
Зрители настолько поверили в экранную любовь героев Аверина и Марии Куликовой, что стали говорить о реальных отношениях между актерами. Но сама Куликова опровергла все слухи.
«У нас платонические отношения. От этого они уникальные, потому что неподвластны тем самым лавинообразным моментам, когда куда-то что-то уходит. Наши чувства через всю жизнь можно пронести. Мы пока делаем это гордо, с радостью и бросать не собираемся», — рассказала актриса в программе «Судьба человека».