Правда о «романе» Муцениеце повергла в шок: Прилучный бы такое не допустил

Буквально несколько дней назад поклонники Агаты Муцениеце были шокированы откровенными кадрами, попавшими в Сеть. На фото актриса нежно целовалась со звездой «Реальных пацанов» Владимиром Селивановым. До этого о романах Агаты после развода с Павлом Прилучным никогда не было известно, тем более она не заявляла о них таким публичным образом. Пикантности ситуации добавлял тот факт, что Владимир был женат.

Однако теперь выяснилось, что провокационные снимки не более, чем кадры из нового клипа Селиванова, который уже давно совмещает актерскую карьеру с музыкой. Песня называется «Субботним вечером», а главные роли в видео играют как раз Владимир и Агата.

Как призналась актриса в соцсетях, за дни съемок композиция даже «заела» у нее в голове. Тем не менее в Сети уже обратили внимание, что если бы Муцениеце была замужем за Прилучным, то ревнивый актер даже такого псевдоромана бы не допустил.