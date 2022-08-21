Правда о родителях Миронова вызвала оторопь: «Удивительно невежественны»

О трудолюбии Андрея Миронова слагали легенды, но оно было не только частью его характера, но и вынужденной мерой. Мало кто знает, но великому артисту, который на экране очаровывал легкостью исполнения ролей и песен, в жизни приходилось долгие часы заниматься вокалом.

Все потому что и сам он, и другие были убеждены в отсутствии у него слуха. Учивший его Левон Оганезов посчитал это мнение вздорным: Миронов мог чисто исполнить любую джазовую тему на английском, что людям без музыкального таланта просто не дано.

Тем не менее, профессионально музыкой Андрей Александрович никогда не занимался — помешали родители. Оказалось, они с раннего детства убеждали актера оставить попытки петь, якобы ему не хватало для этого слуха. Так, Миронов и оброс комплексами по этому поводу. У поклонников артиста эта история вызвала оторопь:

«Родители Миронова были настолько педагогически невежественны, что даже удивительно».

Правда, тут же выяснилось: если верить воспоминаниям самой звезды, проблема была не в его музыкальных родителях, а в учителе, который и поставил на способностях Андрея крест.