Правда о разводе Агутина раскрыта: слова оказались не нужны

Уже около полугода поклонники пары Леонида Агутина и Анжелики Варум обсуждали слухи насчет их возможного развода. Некоторые сплетники предполагали, что пара отправилась жить за рубеж, в Америку, где уже давно обитает их дочка. Другие сообщали, что Варум поставили неприятный диагноз, и сейчас она бросила все силы на борьбу с недугом. В пользу версий о размолвке популярного дуэта говорило и то, что они перестали давать совместные концерты или интервью, которые раньше были для них традиционными.

Фанаты припомнили и скандальное интервью Варум, в котором она призналась, что знает о неверности мужа. В таком случае измены Агутина тоже могли бы стать поводом для расставания. Но на днях артисты развеяли все слухи о разводе, причем им даже не понадобились для этого слова.

Музыканты дали совместное выступление в Казани, исполнив любимые поклонниками хиты. На сцене они так влюбленно смотрели друг на друга, что у зрителей не осталось сомнений в искренности их чувств. Супруги выглядели по-настоящему счастливыми, пишет «Экспресс газета» .