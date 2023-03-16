Не только ухлестывал за женщинами: такого о последнем любовнике леди Ди вы точно не знали

Диана Спенсер не была счастлива в браке, поэтому искала утешение на стороне. О романах королевы людских сердец до сих пор ходят легенды. Последним мужчиной, с которым она крутила роман уже после развода с принцем Чарльзом, стал Доди Аль-Файед.

Известно, что он был сыном египетского миллиардера. Связь с народной принцессой привлекла к рожденному с золотой ложкой во рту Доди еще больше общественного внимания, а новость о их гибели в августе 1997 года произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Казалось, что за прошедшие годы поклонники Дианы изучили о ее любовнике буквально все. Но есть и такой факт из его биографии, о котором многие даже не догадываются.

Аль-Файед был продюсером, на счету которого есть ряд довольно успешных картин. Например, его лента «Огненные колесницы» получила сразу четыре премии «Оскар», а картина «Капитан Крюк», премьера которой состоялась в 1991 году, могла похвастаться сразу пятью номинациями на премию американской академии кинематографических искусств и наук.