Правда о передаче «Следствие вели...» раскрыта: что годами скрывал Леонид Каневский

В 70-х годах Леонид Каневский прославился на весь СССР ролью инспектора МУРа Александра Томина в ленте «Следствие ведут знатоки». Новые фильмы регулярно выходили до 2003 года. А через три года Каневский с запутанными преступлениями вернулся на экраны, но на этот раз в телепередаче «Следствие вели...», которая и сегодня собирает у экранов сотни зрителей. В выпусках детально восстанавливаются криминальные громкие дела, а Каневский комментирует действия преступников и следователей.

Но критики не упускают любую возможность уличить проект во лжи. В Сети комментаторы сомневаются, что все показанные в шоу истории действительно происходили в реальности. Как оказалось, преступления на самом деле происходили в прошлом, но в их интерпретации создатели программы и сам Каневский допускали художественный вымысел. Кроме того, роли маньяков и их жертв исполняли приглашенные актеры — некоторые из них за эти годы сыграли в передаче «Следствие вели...» несколько раз и разных персонажей. Из-за работы гримеров постоянные зрители их не узнают.

А эффект командировок в разные города России для расследования преступлений достигается за счет использования видеомонтажа. Об этом пишет «Экспресс газета». Сама съемочная бригада даже не выезжает за пределы студии.