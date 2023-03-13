Правда о молодом «любовнике» питерской Раневской заставит вздрогнуть любого

Гликерия Богданова-Чеснокова часто слышала сравнения с небезызвестной Фаиной Раневской. Между актрисами действительно было немало общего. Обе яркие, активные, жизнерадостные и острые на язык, у обеих довольно непростая личная жизнь.

В браке с Дмитрием Васильчиковым у Богдановой-Чесноковой родилась дочь Лидия. Супруги жили в Харькове, откуда артистка постоянно рвалась домой, в Санкт-Петербург. Своего звезда экрана добилась, но какой ценой. Уехав в любимый город, она навсегда потеряла единственную наследницу.

Васильчиков препятствовал общению дочери с матерью. Наладить отношения с ней актрисе не удалось, зато она смогла познакомиться с уже повзрослевшим внуком Юрием Правиковым, который тоже связал свою жизнь с кино и стал режиссером.

Однажды Богданова-Чеснокова пригласила внука пожить у нее в Петербурге. Тот предложение принял и остался у своей бабушки на целых четыре года. Родственники часто выходили вместе в свет, однако актриса не спешила представлять Юрия широкой общественности.

Все это привело к появлению слухов о том, что артистка обзавелась молодым любовником. Опровергать их знаменитость, привыкшая оберегать личную жизнь от излишнего внимания, не торопилась и лишь загадочно улыбалась каждый раз, когда слышала очередные домыслы о себе.