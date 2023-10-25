Правда, о которой детям лучше не знать: в какой «избушке» на самом деле жила Баба-яга

Сказки — это и так, будем честными, довольно жуткие истории (чего стоят, например, «Синяя борода» или «Гензель и Гретель» братьев Гримм). Однако заложенный авторами или фольклором скрытый смысл порой и вовсе вызывает даже у взрослых и прагматичных читателей животный ужас.

Задумывались ли вы, что в сказке про Бабу-ягу на самом деле символизирует избушка на курьих ножках, которая и без загадок и тайн наводит ужас? Нет? А вот исследовательница мифов Александра Баркова «служебное расследование», от которого бросает в дрожь, ответственно провела.

Оказалось, такого рода избушки в славянской мифологии олицетворяли переходы между миром живых и миром мертвых. То есть, когда человек просил домик на ножках курицы повернуться к лесу задом и входил, он попадал «сами знаете куда».

Вторым подтверждением теории служат уже не мифы, а особенности славянской группы языков. «Домовина» и «дамавiна» по-украински и польски соответственно — это гроб.

Ну и третье косвенное подтверждение — размеры избушки. Если вы качественно помните сюжет, то знаете, что в жилище Бабы-яги было тесно. Как в гробу. Стало быть избушка не просто странный дом, а не что иное, как символ перехода в загробный мир.