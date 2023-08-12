Правда о характере Мирошниченко вызывает отвращение: после смерти такое обычно не рассказывают

Последние годы жизни Ирина Мирошниченко уже не снималась в кино, но при этом регулярно выходила на сцены театров в разных постановках. Кроме того, она была завсегдатаем программ на федеральных каналах, выступая в качестве эксперта по многим темам. И за кулисами таких эфиров приветливая и миловидная актриса показывала себя с другой стороны.

После смерти плохое о людях рассказывать не принято, поэтому сейчас сотрудники редакций телешоу предпочитают не вспоминать о прошлых инцидентах. Но в свое время инсайдер с ТВ раскрыл всю правду о неприглядном поведении Мирошниченко.

По словам источника, актриса обладала довольно капризным и принципиальным характером. У звезды экрана была особая «рабочая сторона», и только с нее она разрешала себя снимать. Операторам с Мирошниченко приходилось непросто: если работники заранее не интересовались ее предпочтениями, то она требовала их прогнать. Кроме того, она соглашалась приехать в студию только на люксовой иномарке с личным водителем.